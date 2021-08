Asl1 Imperia sospende 17 operatori sanitari no vax

(ANSA) - GENOVA, 29 AGO - Sono diciassette gli operatori socio sanitari operanti in alcune case di riposo della provincia di Imperia sospesi dall'Asl1 Imperiese per aver rifiutato il vaccino anti Covid-19. Gli Oss in questione resteranno a casa fino al 31 dicembre senza ricevere lo stipendio mensile.

Nei prossimi giorni, analoghi provvedimenti scatteranno probabilmente anche nei confronti dei circa 200 tra medici, infermieri e Oss dipendenti dell'azienda sanitaria locale che lavorano negli ospedali della provincia di Imperia e che ancora, nonostante i ripetuti inviti dell'Asl a vaccinarsi, non hanno voluto farlo. (ANSA).