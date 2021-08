Ubriachi al volante, a Genova ritirate sette patenti

(ANSA) - GENOVA, 28 AGO - Sette patenti ritirate, sei denunciati e due sanzioni amministrative, e 145 guidatori controllati. È il bilancio del controllo straordinario fatto dagli agenti della polizia locale di Genova ieri sera in via di Francia. Sanzionate amministrativamente per varie inosservanze altre 11 persone tra cui un conducente di monopattino per l'inosservanza della relativa legge dello Stato. (ANSA).