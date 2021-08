Si ferisce mentre tenta furto e spacca mobili ospedale

(ANSA) - GENOVA, 28 AGO - Si ferisce durante un tentato furto e quando lo portano in ospedale aggredisce i carabinieri e spacca i mobili del pronto soccorso. In manette è finito un ragazzo algerino di 25 anni. I militari del nucleo radiomobile lo hanno notato mentre tentava di rubare in una pizzeria dopo avere forzato la porta d'ingresso. Una volta portato all'ospedale ha aggredito i carabinieri e gli operatori sanitari. (ANSA).