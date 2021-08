Musica: successo per Festival internazionale Cervo

(ANSA) - CERVO, 28 AGO - Si è chiuso il 58/o Festival internazionale di Cervo con 2mila presenze, concerti sold-out, collaborazioni internazionali di prestigio e tanto spazio ai giovani. Dopo l'edizione 2020, forzatamente limitata a ospiti italiani, il Festival di Cervo 2021 ha ritrovato il suo alto profilo internazionale con artisti del calibro del Quintetto dei Berliner Philarmoniker, del primo violino dell'Accademia di Santa Cecilia Obiso e di Sergey Tanin, giovanissimo pianista siberiano, recente vincitore del Concorso Pianistico Géza Anda di Zurigo: un concerto che ha registrato un record di cinque bis. Oltre alla grande classica, la platea del festival internazionale ha potuto assistere all'eccellente jazz del Rosario Bonaccorso Quartett e al carisma del 'professore' della musica italiana Roberto Vecchioni, in una serata in collaborazione con il Club Tenco. 13 serate e 18 concerti hanno contraddistinto il cartellone del Festival di Cervo 2021, con 5 spettacoli che hanno previsto doppia replica per agevolare l'ingresso del pubblico a una platea ancora ridotta per le misure di sicurezza. "Come già l'anno scorso, anche il 2021 è stato un anno difficile, ma siamo riusciti a mantenere un'organizzazione efficiente rispettando le normative per la sicurezza e il distanziamento e, non da ultimo, l'accesso regolato da green pass - ha detto Michel Balatti, direttore tecnico del Festival -. I concerti hanno comunque avuto un esito molto positivo con oltre duemila presenze". Il Festival di Cervo ha inoltre aderito alla campagna #IoVivoLaSclerosiMultipla ospitando, per tutte le serate di spettacolo del 2021, la mostra "Siamo sicuri di sapere cosa sia la sclerosi multipla?" (ANSA).