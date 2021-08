Genoa: Maksimovic, Caicedo e Touré a Genova

(ANSA) - GENOVA, 28 AGO - Giornata di arrivi a Genova in casa Grifone in vista della chiusura del mercato. Nikola Maksimovic, difensore serbo svincolato dal Napoli, ha sostenuto in mattinata le visite mediche, mentre sono sbarcati in città anche l'attaccante Caicedo, che i rossoblù hanno prelevato dalla Lazio e il centrocampista Touré che arriva dal Nantes.

Tutti e tre, concluse le visite mediche di rito, firmeranno i contratti che li legheranno al Genoa. Nessuno di loro sarà disponibile per la gara di domani contro il Napoli, ma saranno pronti per la ripresa dopo la sosta. (ANSA).