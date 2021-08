Tamponamento a catena su A12, due feriti

(ANSA) - GENOVA, 27 AGO - Incidente sulla A12 Genova-Livorno all'interno della galleria Anchetta tra Chiavari e Rapallo con un tamponamento a catena. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, a causare l'incidente sarebbe stato un veicolo in avaria. Nel tamponamento sono rimasti coinvolti anche un camper e un sidecar. Due le persone ferite in modo non grave e che sono state trasportate in ospedale dai sanitari del 118.

Subito dopo lo scontro si sono creati rallentamenti in direzione Genova. (ANSA).