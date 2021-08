T.Motta, con la Lazio partita difficile ma no alibi

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 AGO - Seconda trasferta consecutiva per lo Spezia di Thiago Motta, impegnata domani nell'anticipo contro la Lazio. Una partita difficile, non solo per la caratura dell'avversario ma anche per le problematiche legate a una rosa ancora incompleta e che attende ulteriori innesti entro la fine del mercato. Il tecnico tuttavia non cerca alibi, neppure quello del terreno di gioco, dopo le recenti polemiche sul manto erboso dello stadio capitolino.

"Mi aspetto una partita difficile sotto tutti i punti di vista - ha detto Motta -. Sono contento di aver recuperato alcuni giocatori, perché è una partita importante. Giocheremo contro una squadra molto forte, ma ci siamo preparati bene". Il tecnico contro i biancocelesti potrebbe confermare il 3-4-3 delle primissime uscite stagionali, ma non è escluso che possa cambiare e scegliere il 4-3-3. "Il match con la Lazio sarà diverso da quello col Cagliari: tutti gli avversari hanno caratteristiche differenti. Quello che non cambierà sarà il nostro obiettivo di fare un calcio propositivo. Dovremo avere comunque la capacità di mantenere la concentrazione e di non mollare fino alla fine". Thiago Motta, che sulla vicenda Nzola, fuori rosa da settimane in attesa della cessione, preferisce non commentare, ha invece parole d'elogio per Maurizio Sarri. "È un allenatore che ha fatto una grande carriera. Tutti gli allenatori stanno crescendo molto, il calcio si evolve e noi dobbiamo essere sempre pronti a imparare". (ANSA).