Gdf scova campeggio abusivo a Sarzana, sequestrato

(ANSA) - GENOVA, 27 AGO - I finanzieri del comando provinciale di La Spezia, nell'ambito di autonome attività investigative condotte in un più ampio dispositivo di controllo del territorio, hanno sequestrato un campeggio totalmente abusivo in località Marinella di Sarzana, realizzato su di un'area di circa 2.000 metri quadrati, che poteva essere adibita esclusivamente a parcheggio. L'attività che era stata avviata sull'area includeva diversi manufatti adibiti ad abitazione, ufficio, servizi igienici, docce e magazzino per gli attrezzi da lavoro, tutti collegati alla rete elettrica, idrica e fognaria.

Denunciato il titolare per plurime violazioni delle normative in materia di abusivismo edilizio, della tutela dei beni culturali e del paesaggio, per l'illecita attività di gestione di rifiuti non autorizzata nonché per la mancata comunicazione all'autorità dei nominativi dei clienti. Sono state poi elevate sanzioni amministrative per aver gestito e aperto al pubblico una attività di servizi senza avere titoli autorizzativi, per non essersi attenuto alle misure adottate per contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica da covid e per aver esercitato una attività ricettiva abusiva. Al momento dell'intervento stazionavano nell'area 23 famiglie, apparse ignare della situazione, che sono state fatte sgomberare in maniera ordinata. (ANSA).