Figlia non ammessa esame 3^ media, genitori ricorrono al Tar

La figlia con quattro insufficienze non viene ammessa all'esame di terza media, la famiglia fa ricorso al Tar di Genova che però dà ragione ai professori e lo rigetta. È successo in provincia di Imperia. Quando, nel giugno scorso, il collegio docenti di una scuola dell'Imperiese ha deciso di non ammettere la ragazzina all'esame di Stato, la famiglia, tramite i propri avvocati, ha presentato ricorso sostenendo che - si legge nella sentenza del Tar - la non ammissione all'esame di terza media "sarebbe stata ricondotta in via esclusiva alle insufficienze riportate, senza una specifica motivazione" e che ci fosse stata una "disparità di trattamento rispetto ad altri alunni che avevano conseguito insufficienze in alcune materie", ma nonostante questo erano stati ammessi alle prove. L'alunna aveva insufficienze in inglese, matematica, scienze e storia e, a giudizio dei suoi insegnanti, aveva una "preparazione molto lacunosa e maturità non ancora adeguata per affrontare la scuola secondaria di secondo grado.

Il Tar ha rigettato il ricorso sostenendo che "le valutazioni del consiglio di classe in sede di scrutinio finale relativamente alla promozione di un alunno, e gli apprezzamenti sul grado di insufficienza della preparazione raggiunta nelle diverse materie, nonché la compatibilità di questa con le possibilità di recupero dell'alunno, costituiscono espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che spetta al solo consiglio di classe" che deve dare una motivazione in merito alla decisione presa. Non si sono riscontrate, inoltre, disparità di trattamento in quanto "un solo alunno è stato ammesso all'esame di Stato con una sola valutazione insufficiente, a fronte delle quattro insufficienze della figlia dei ricorrenti".