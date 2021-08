Bimba di 2 anni muore dopo due ricoveri a Spezia, indaga pm

(ANSA) - GENOVA, 27 AGO - La procura di Genova indaga sulla morte della piccola Dettely, bimba di due anni e mezzo morta ieri all'ospedale Gaslini di Genova dopo essere arrivata in gravi condizioni dall'ospedale della Spezia: L'istituto pediatrico genovese ha messo a disposizione del pm di turno tutta la documentazione clinica della piccola e nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

La bimba si era sentita male domenica, dopo avere passato una giornata al mare con la famiglia. Era stata portata al pronto soccorso dell'ospedale spezzino dove era stata visitata, sottoposta a trattamento sanitario e dimessa. Il giorno dopo la piccola si era sentita male di nuovo ed era stata riportata al Sant'Andrea dove è stato deciso un trasferimento al Gaslini. Qui Dettely è stata sottoposta a dialisi e a un intervento chirurgico ma le sue condizioni sono precipitate fino alla morte arrivata ieri. Gli investigatori vogliono capire se vi siano responsabilità dell'ospedale spezzino o se si sia trattato di una fatalità. (ANSA).