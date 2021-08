Vaccini: Toti, prima dose per 55% ragazzi 12-19 anni

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - "Continuano le linee di vaccinazione dedicate ai minori e agli insegnanti che hanno la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione. Grazie alle nostre campagne di vaccinazione i ragazzi in età scolastica dai 12 ai 19 anni hanno raggiunto il 54,89% dei vaccinati con la prima dose per un totale di 54.228. I giovani dai 20 ai 29 anni che hanno effettuato almeno una dose di vaccino hanno raggiunto il 73,10% pari a 99.667, la fascia di età dai 30 ai 39 anni è a quota 67,58% di vaccinati con la prima dose pari a 99.489, dai 40 ai 49 anni raggiungono la soglia del 71,85% e dai 50 ai 59 anni hanno effettuato la prima dose 196.939 persone pari al 77,20%". Lo ha ricordato il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti facendo il punto sulle vaccinazioni. Proseguono in tutta la Liguria le open night.

