Toti, porteremo avanti progetti per Chiavari

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - "Ciao Marco, che ingiustizia la tua scomparsa, grazie di tutto quello che hai fatto per la nostra terra. Non ti dimenticheremo e porteremo avanti tutti i progetti che avevamo sognato insieme". E' l'impegno preso dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via fb in occasione dei funerali del sindaco di Chiavari Marco Di Capua, scomparso improvvisamente il 24 agosto. Toti pubblica un video con "il lunghissimo applauso degli abitanti della sua Chiavari, che tanto amava, per l'ultimo saluto al sindaco Di Capua. Tutta la Liguria si stringe intorno alla tua famiglia". (ANSA).