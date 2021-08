Toti chiama Bocciardo, sono orgoglioso

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha effettuato una videochiamata con Francesco Bocciardo, il campione ligure che si è aggiudicato due medaglie d'oro nel 100 e nei 200 stile libero alle Paralimpiadi di Tokyo.

Una lunga telefonata per complimentarsi con lo sportivo, dipendente regionale al dipartimento dello Sport. Nel corso della videochiamata Bocciardo ha mostrato al presidente Toti le medaglie d'oro conquistate, evidenziando la sua grande emozione per il bellissimo risultato. "Speriamo - ha detto Bocciardo - di continuare a fare bene, sono felice di quanto fatto fino a ora".

Toti si è complimentato ancora una volta con lui e si è detto orgoglioso per le due medaglie vinte dall'atleta che ha superato ancora una volta i suoi limiti: " Voglio al più presto vedere di persona le tue medaglie - ha concluso il governatore - che testimoniano ancora una volta come lo sport possa essere uno strumento di socialità e di crescita". Il prossimo 14 settembre, insieme al Comune di Genova, Regione Liguria premierà gli atleti liguri che hanno partecipato alle paralimpiadi di Tokyo. (ANSA).