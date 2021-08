Polizia municipale Spezia arresta pusher in monopattino

(ANSA) - LA SPEZIA, 26 AGO - La polizia municipale della Spezia ha arrestato un pusher trovato in possesso di 13 dosi di cocaina. L'uomo, che girava in monopattino alla ricerca dei clienti, è stato notato dauna pattuglia di vigili ed è stato fermato. Da un approfondito controllo emergeva come lo straniero, clandestino e con numerosi precedenti, nascondesse sulla sua persona 13 dosi di cocaina pronte per essere immesse sul mercato al dettaglio. Condotto presso il Comando di viale Amendola è stato arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha disposto per domani alle 11 la celebrazione del processo per direttissima. (ANSA).