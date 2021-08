Operaio picchia moglie e due ragazzini, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Un operaio italiano di 55 anni è stato arrestato mentre picchiava la moglie, il figlio di lei e un bambino che si trovava in casa, a Riva Trigoso. A chiamare i carabinieri sono stati i vicini allertati dalle urla della donna. Tre Gli equipaggi del Radiomobile confluiti davanti l'appartamento dell'uomo che è stato arrestato e condotto in carcere a Marassi dove sara' interrogato dal magistrato mentre gli inquirenti sentiranno la donna e i ragazzi per capire se la situazione si ripetesse con frequenza. (ANSA).