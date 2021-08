Minaccia di morte la moglie, arrestato a Savona

(ANSA) - SAVONA, 26 AGO - Personale della Squadra Mobile della questura di Savona ha arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, che negli ultimi mesi si è reso responsabile di continui episodi di maltrattamenti, minacce ed intimidazioni, lesivi sia dell'integrità fisica che morale dei familiari. è stato colto in flagranza di reato avendo minacciato di morte la moglie dopo un violento litigio. E' stato arrestato e accompagnato in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (ANSA).