Liguria, 139 nuovi casi, in calo ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Sono 139 i nuovi casi Covid-positivi in Liguria a fronte di 7.209 tamponi molecolari e antigenici. Calano gli ospedalizzati: a oggi sono 82, 4 in meno rispetto a ieri, di cui 10 in Intensiva.Non sono segnalati decessi. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sui 2 mln 154.837 di dosi consegnate ne sono state somministrate 1.957.904 pari al 91%. Le persone immunizzate con due dosi sono 895.268.

(ANSA).