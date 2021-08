Comune Ventimiglia, premiati gli 'angeli del fango'

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Hanno spalato per giorni e giorni per liberare una Ventimiglia sommersa da tonnellate di fango a seguito del passaggio, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020, della "Tempesta Alex" che ha causato l'esondazione del fiume Roja.

Sono vigili del fuoco, forze dell'ordine, protezione civile, volontari appartenenti alle diverse associazioni cittadine, studenti, amministratori comunali, ristoratori e comuni cittadini che oggi, nell'ambito dei festeggiamenti per il patrono di Ventimiglia, San Secondo, sono stati premiati con l'ambito San Segundin d'Argentu: il riconoscimento che da trent'anni viene assegnato a cittadini ventimigliesi e benefattori che si distinguono per il loro operato nella città di confine. Ad assegnare l'ambito riconoscimento è stata la commissione presieduta dal sindaco Gaetano Scullino e composta dal vescovo diocesano Antonio Suetta e da rappresentati del Comitato Pro Centro Storico, promotore dell'iniziativa. (ANSA).