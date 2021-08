Agente donna blocca energumeno armato di coccio bottiglia

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Agente donna della polizia locale mette ko energumeno armato di coccio di bottiglia. È successo nel fine settimana in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena. La donna, in compagnia dei colleghi, stava sanzionando un locale per la vendita di alcol, quando ha notato una rissa tra stranieri. Si è subito avvicinata e ha notato un uomo armato di coccio di bottiglia che si è scagliato contro di lei. A quel punto l'agente ha preso lo spray al peperoncino e ha fermato l'energumeno. L'uomo è stato denunciato mentre gli altri partecipanti alla rissa sono riusciti a scappare. (ANSA).