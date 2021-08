Vendita auto usate online con truffa nel savonese, 3 denunce

(ANSA) - SAVONA, 25 AGO - La Guardia di finanza di Savona ha scoperto e bloccato una vasta truffa nella vendita di auto usate online, in cui sono incappati numerosi malcapitati di varie zone d'Italia, allettati dai presunti buoni affari offerti da una concessionaria di Albenga (Savona). Attiva da pochi mesi e gestita da un 38enne veneto, postava inserzioni di vendita di auto usate soprattutto sui siti Autoscout24 e Subito.it, intascava le somme, ma poi puntualmente non consegnava i mezzi promessi. Coinvolti anche un altro 40enne, che si presentava fittiziamente ai clienti come il titolare della concessionaria, e un 27enne, ritenuto ideatore del 'sistema', entrambi veneti.

Per convincere i potenziali acquirenti nei locali della concessionaria di Albenga, apparentemente operativa e dotata anche di un sito aziendale, erano anche esposti in vendita alcuni veicoli a prezzi vantaggiosi, che potevano essere visti su appuntamento. Per non consegnare le auto già pagate venivano accampate le scuse più diverse, fino a presentare anche documentazione falsa che attestava l'esistenza di procedure in corso per l'importazione dei veicoli. I tre denunciati dovranno rispondere dell'accusa di aver truffato numerosi acquirenti di tutta Italia. (ANSA).