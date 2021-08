Paralimpiadi Tokyo, ligure Bocciardo in finale nei 200sl

(ANSA) - GENOVA, 25 AGO - Primo giorno di gare a Tokyo per le paralimpiadi numero sedici della storia. Atleti liguri subito protagonisti. Nel nuoto il genovese Francesco Bocciardo ha vinto la seconda batteria e si è qualificato per la finale dei 200 stile libero S5 con il secondo tempo complessivo: 2'35"44. Nulla da fare nel tennis tavolo per l'albisolese Matteo Orsi. Il 23enne numero 16 della seeding list impegnato nel Gruppo A del singolare di classe 3 ha dovuto cedere al numero uno al mondo, il cinese Feng Panfeng ha vinto con il punteggio di 3-0 (6-11, 6-11, 5-11). (ANSA).