Covid: in Liguria 212 nuovi contagi, in calo ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 25 AGO - Ci sono 212 nuovi contagi covid in Liguria e un nuovo decesso, un uomo di 92 anni, registrati dal bollettino quotidiano della Regione sulla base del flusso dati con il ministero della Salute. Scende il numero di ospedalizzati che sono ora 86 (-9), con 11 pazienti in terapia intensiva (ieri erano 10).

I casi sono emersi dopo 3.851 tamponi molecolari e 3.613 test antigenici, con un'incidenza del 2,8%. Suddivisi per le diverse Asl sono 49 su Imperia, 34 su Savona, 84 su Genova, 14 su Chiavari e 29 alla Spezia. 2 non riguardano residenti in Liguria.

Riguardo alla campagna vaccinale, è a 1.947.985 dosi somministrate in Liguria, pari al 90% di quanto consegnato. I vaccini mRna oggi sono stati 7.687, portando a 749.669 le seconde dosi Pfizer o Moderna già fatte. I vaccini a vettore virale oggi sono stati 166, portando a 138.989 le seconde dosi AstraZeneca somministrate in regione. In totale 7.853 le dosi somministrate oggi. (ANSA).