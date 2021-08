Cadavere donna trovato su spiaggia nell'imperiese

(ANSA) - BORDIGHERA, 25 AGO - Il corpo senza vita di una donna, dall'apparente età di 70 anni, è stato trovato intorno alle 7 sul bagnasciuga di una spiaggia libera di Bordighera, nei pressi del confine con Vallecrosia (Imperia). A lanciare l'allarme è stato un passante.

Quando sul posto è giunto il personale sanitario del 118 con un'ambulanza, per la donna non c'era più nulla da fare.

Sulla spiaggia sono sopraggiunti i carabinieri, che stanno compiendo accertamenti insieme alla capitaneria di porto per ricostruire l'accaduto. L'ipotesi più probabile è che la donna, che indossa un costume, sia morta annegata o a causa di un malore. Sulla spiaggia gli inquirenti hanno trovato una borsa con alcuni abiti e le ciabatte della bagnante, ma nessun documento per risalire all'identità della vittima. Sul posto è atteso il medico legale. (ANSA).