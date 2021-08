Sampdoria, Murillo molto vicino al Celta

(ANSA) - GENOVA, 24 AGO - Sta per finire l'esperienza alla Sampdoria del difensore colombiano Jeison Murillo. Dalla Spagna il Celta Vigo è tornato alla carica per il giocatore che aveva indossato la maglia dei galiziani nell'ultima stagione e mezzo.

Infatti era passato in prestito al Celta nel gennaio 2020.

Ora il club spagnolo è pronto a mettere sul piatto un'offerta concreta per acquistare il cartellino a titolo definitivo. Si parla di cinque milioni di euro. La Sampdoria ci sta riflettendo, anche perché il colombiano non rientra più nei piani tecnici. (ANSA).