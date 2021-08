Samp, trauma contusivo alla caviglia per Gabbiadini

(ANSA) - GENOVA, 24 AGO - Primi accertamenti questa mattina per l'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini, costretto ad uscire anzitempo ieri sera durante il secondo tempo della sfida con il Milan. E' stato confermato il trauma distorsivo alla caviglia sinistra, ma il giocatore oggi sentiva meno dolore e camminava normalmente, senza bisogno di stampelle.

Sicuramente salterà la partita di domenica in trasferta col Sassuolo, mentre durante la sosta si farà il punto della situazione per capire quando potrà tornare ad essere disponibile. Per l'attaccante è già stato programmato il percorso di recupero fisioterapico e seguiranno ulteriori indagini strumentali nei prossimi giorni. (ANSA).