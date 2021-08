Porto Genova: Rina farà project management della nuova diga

(ANSA) - GENOVA, 24 AGO - E' stato affidato a Rina Consulting il project management della nuova Diga foranea di Genova.

Nell'ultima settimana sono state aggiudicate 4 gare del programma straordinario e altre 3 arriveranno entro fine mese, per un impegno complessivo di circa 80 milioni di euro. Lo annuncia l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale in una nota. Rina Consulting avrà nel dettaglio l'incarico di coordinamento progettuale, controllo qualità, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e supporto tecnico all'autorità del porto per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova.

"Il servizio del project management consultant (pmc) consente all'ente di disporre di un efficace supporto tecnico, amministrativo e gestionale dedicato ad un'opera così rilevante - afferma il presidente dell'authority Paolo Emilio Signorini -.

Nella prima fase Rina Consulting Spa affiancherà Adsp durante i complessi iter approvativi presso il Consiglio Superiore del Lavori Pubblici ed il Ministero della Transizione Ecologica. In parallelo saranno avviate sin da subito le attività di ottimizzazione dell'intero iter procedurale e quelle di predisposizione dei documenti per l'avvio entro l'anno in corso della gara di appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori.

La collaborazione sinergica tra le attività dell'Ente e quelle del Pmc costituisce un presupposto fondamentale per realizzare un'opera così complessa, unica nel panorama italiano degli ultimi 50 anni, finalizzata a garantire il necessario sviluppo infrastrutturale ed economico al primo porto Italiano".

Le altre aggiudicazioni già fatte riguardano la progettazione definitiva ed esecutiva, e l'esecuzione dei lavori di ampliamento di Ponte dei Mille Levante, nel terminal crociere (affidati al R.T.I. Fincosit); di dragaggio del bacino portuale di Sampierdarena e del porto passeggeri (R.T.I. R.C.M.

Costruzioni) e degli interventi di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra' lato sud (R.T.I. Consorzio Stabile 3Emme Difesa e Territorio). (ANSA).