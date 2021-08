Importano tubi acciaio dall'India,evasi 3 mln diritti dogana

(ANSA) - GENOVA, 24 AGO - Dichiaravano tubi in acciaio di origine indiana quando in realtà si trattava di merce prodotta in Cina. La frode scoperta dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane è stata realizzata sull'importazione nell'Unione Europea di tubi senza saldatura in acciaio inossidabile che, essendo di origine cinese, sono soggetti all'imposizione di un dazio antidumping del 71,9%. L'evasione di diritti doganali all'importazione è risultata di quasi 3 milioni di euro. Il meccanismo scoperto dai funzionari dell'Agenzia prevedeva l'invio in India di tubi cinesi in una fase di lavorazione già avanzata, dove subivano alcune lavorazioni non sostanziali e pertanto non sufficienti a conferire ai prodotti l'origine indiana, poi venivano importati in Italia. In questo modo gli importatori aggiravano i controlli attestando una falsa origine e allegando documentazione commerciale che certificava la provenienza dall'India invece che dalla Cina.

Il controllo da parte dei funzionari dell'agenzia delel Dogane di Genova 1 delle dichiarazioni doganali e dei dati sulle importazioni effettuate in India ha consentito di accertare nei confronti di cinque società del nord Italia l'evasione del dazio antidumping e l'Iva all'importazione ma anche di contestare sanzioni amministrative pari a 1 milione e 155 mila euro.

(ANSA).