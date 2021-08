Covid: in Liguria 188 nuovi contagi, due decessi

(ANSA) - GENOVA, 24 AGO - Ci sono 188 nuovi positivi al SarsCov2 in Liguria, emersi dopo 4.060 tamponi molecolari e 4.615 test antigenici rapidi, con un'incidenza del 2,2%. E' quanto emerge dal bollettino della Regione sulla base del flusso dati con il ministero della Salute. L'epidemia di covid vede due nuovi decessi registrati il 22 e il 23 agosto all'ospedale San Martino di Genova: due uomini di 85 e 88 anni. Sono stabili a 95 i ricoverati totali, dieci dei quali in terapia intensiva.

Rispetto ai nuovi contagi, undici sono relativi a persone non residenti in Liguria. 56 sono di persone residenti a Genova (Asl3), 47 a Imperia (Asl 1), 24 a Savona (Asl 2), 34 a Spezia (Asl 5) e 16 a Chiavari (Asl 4).

Rispetto alla campagna vaccinale, sono state consegnate 2.115.482 dosi e somministrate 1.939.217, pari al 92%. Ad oggi alle 16 risultano effettuate 8.267 immunizzazioni con vaccino mRna (Pfizer o Moderna). 744.138 persone hanno già fatto una seconda dose di vaccino mRna. 570 persone nelle ultime 24 ore hanno ricevuto vaccini a vettore virale (AstraZeneca o Johnson).

138.778 sono già alla seconda dose di vaccino a vettore virale.

