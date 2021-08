Intervengono per una lite e trovano oltre 700 gr. marijuana

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato un genovese di 33 anni dopo che, entrati nel suo appartamento per sedare una lite con la fidanzata, hanno trovato quasi un kg di marijuana. La vicenda è nata da una richiesta di intervento per una concitata lite tra i fidanzati nell'appartamento dell'uomo. I militari dopo aver convinto la coppia a non proseguire il litigio, hanno avvertito un forte odore di sostanza stupefacente e hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e domiciliare nel corso della quale sono stayti trovati e segquestrati 725 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 1100 euro. L'uomo che si è assunto la paternità dello stupefacente è stato messo ai domiciliari. (ANSA).