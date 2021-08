Incidente in Autofiori, 5 feriti tra cui una neonata

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - Una bimba di appena un mese è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in Autofiori, tra gli svincoli di Arma di Taggia e Imperia Ovest, in direzione Genova. La bimba era in auto con madre, padre e la nonna, tutti residenti a Chiavari. I quattro sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Imperia.

Ferito anche il conducente della seconda auto coinvolta nell'incidente.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco, diverse ambulanze e la polizia stradale. L'autostrada non è mai stata chiusa al traffico veicolare, se non per i pochi minuti necessari agli agenti della Polstrada per effettuare i rilievi dell'incidente. Nonostante questo si sono registrate code e rallentamenti. (ANSA).