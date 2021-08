Il cordoglio della politica genovese

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - Trasversale il cordoglio per la prematura scomparsa del sindaco di Chiavari Di Capua. "La scomparsa improvvisa del sindaco di Chiavari Marco Di Capua mi lascia sgomento", ha scritto il sindaco di Genova e della Città Metropolitana Marco Bucci. "In questi anni, soprattutto come sindaco della città metropolitana, ne ho apprezzato la collaborazione e disponibilità. La politica ligure perde un valido amministratore". Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e la giunta regionale esprimono "profondo cordoglio. Con lui se ne va un sindaco giovane ma che in questi anni ha dimostrato di essere un primo cittadino esperto e capace. Lo abbiamo seguito nella sua avventura da sindaco di Chiavari e lo ricorderemo sempre per l'ottimo lavoro svolto" "Una grave perdita per l'intera collettività - ha scritto Edoardo Rixi, deputato della Lega -. Una persona stimata, sempre in prima fila per il suo territorio". "Profondo dolore per l'improvvisa scomparsa del sindaco di Chiavari Marco Di Capua" è stato espresso anche da Raffaella Paita, deputata di Italia Viva. "Era una persona preparata e leale sul piano istituzionale - scrive Paita -. Ha sempre dimostrato una grande attenzione ai problemi del territorio. Le mie condoglianze alla famiglia".

