Fuga di gas in area esterna ospedale Villa Scassi

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - Una importante fuga di gas, dovuta alla rottura di una conduttura, si è verificata nell'area esterna dell'ospedale Villa Scassi, in corso Magellano. Lo ha comunicato Iren. La dispersione è stata individuata e i tecnici sono attualmente al lavoro per eliminarla. Sul posto, oltre al personale di Ireti, anche i Vigili del fuoco e la Polizia Municipale per la viabilità. (ANSA).