Arrivati a Sanremo i primi 85 profughi dall'Afghanistan

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - Ha solo tre mesi, la più giovane tra gli 85 piccoli profughi afgani che sono arrivati al soggiorno militare di via Lamarmora a Sanremo, quando ancora è buio, dopo un viaggio di dieci ore a bordo del primo di cinque pullman dell'esercito italiano, scortati da carabinieri e polizia. Sono partiti alle 19,30 da Roma insieme alle loro famiglie, fuggite dall'Afghanistan. Sono medici, infermieri, ingegneri e altri professionisti che hanno collaborato con gli italiani in missione di pace. 206, in tutto, i profughi che trascorreranno la quarantena a Sanremo: domani verranno sottoposti a tampone e, se risulteranno negativi al Covid-19, saranno poi accompagnati in altre città italiane, per ricostruire una nuova vita. Arrivano alla spicciolata. Il tempo di scendere dall'autobus con le poche cose che sono riusciti a portare via dalle loro case e raggiungere le loro stanze. Poi il cancello del soggiorno militare si riapre per accogliere un altro autobus. Il secondo arriva poco dopo l'alba. Il terzo alle 7. I bambini si affacciano, salutano e sorridono. Nei loro occhi lo stupore di un giorno nuovo in una città che non conoscono. In Afghanistan hanno lasciato gli amici, i giochi, la casa. Qui troveranno altri giocattoli: quelli portati per loro dalla Croce Rossa Italiana, i cui militi hanno allestito ieri un campo all'interno del soggiorno militare. Altri doni li hanno offerti i familiari degli appartenenti alle forze armate.

"Abbiamo bisogno di qualunque genere e tipo di materiale. Grazie ai comitati nazionale e regionale della Croce Rossa, oggi abbiamo fornito alcuni beni di prima necessità. Ma visto il numero così alto di bimbi sarebbe bello ricevere in donazione dei vestitini o anche abiti per gli adulti. Dovete sapere che queste persone sono fuggite con quello che avevano, c'è gente che ha solo quello che indossa e nulla più". Lo ha detto il presidente della Croce Rossa di Sanremo Ettore Guazzoni che lancia un appello alla popolazione ad aiutare i 206 profughi afgani, tra cui 85 minori, giunti all'alba nel soggiorno militare di via Lamarmora a Sanremo, dove trascorreranno un periodo di quarantena, accolti dal tenente colonnello Enrico Ciucci, comandante della base logistica militare, prima di essere traslocati in altri luoghi. Tanti cittadini di Sanremo stanno già chiedendo come poter contribuire. Tanti hanno raggiunto la base militare per chiedere direttamente al personale cosa poter portare ai profughi. "Ci sono bimbi di pochi mesi - spiega Guazzoni - Tanti adolescenti e bambini tra i 3 e i 10 anni. Il primo step è stato superato in modo molto educato, caloroso. I nostri volontari del comitato di Sanremo e di quello regionale della Liguria si sono adoperati per dare un primo conforto di viveri e bevande calde, dopo di ché ad ogni nucleo familiare è stato assegnato un alloggio e i nostri volontari hanno accompagnato i profughi nelle stanze". Per quanto riguarda l'emergenza Covid Guazzoni ha detto di aver "preso accordi con Asl per effettuare il secondo tampone mercoledì. A Fiumicino i profughi avevano già subito un primo screening sanitario ma verranno tamponati nuovamente". Nel pomeriggio un pediatra visiterà tutti i bambini per verificare le loro condizioni di salute.

"L'Asl 1 imperiese è pronta a vaccinare contro il Covid-19, qualora lo desiderassero, tutti i profughi afghani che sono giunti in queste ore". Lo si legge in una nota dell'azienda sanitaria locale imperiese che ha dato la disponibilità a estendere la campagna vaccinale in corso anche ai rifugiati, di cui 206 ospiti del soggiorno militare di via Lamarmora a Sanremo, e altri 5 sono alloggiati a Nava, nell'immobile gestito dalla cooperativa Il Faggio. Sempre l'Asl 1, mercoledì 25 agosto, effettuerà i tamponi ai rifugiati.

Nella base militare di Sanremo si trovano "85 minorenni, tutti facenti parte di nuclei familiari. Sette sono sotto l'anno d'età e 30 sotto i dieci anni. In alcuni casi gli ospiti sono stati dipendenti o collaboratori della nostra Ambasciata in Afganistan, alcuni parlano italiano e altri inglese". Lo specifica Croce rossa in una nota. "Per tutti i volontari - prosegue la nota - è stato un momento particolarmente emozionante, ripagato dai sorrisi dei bimbi, dalla gentilezza delle persone che nonostante il lungo viaggio affrontato, si sono dimostrate sempre affabili e cortesi. Per l'attività sono stati impiegati 30 Volontari che hanno permesso il disbrigo delle operazione in poche ore. Alle operazioni hanno partecipato anche un mediatore culturale che ha accompagnato gli ospiti per tutto il viaggio e rimarrà presso la base, la psicologa del Supporto psicosociale della Liguria, alcune Infermiere volontarie e alcune unità del Corpo Militare Volontario Cri e del Nucleo Pronto Intervento. La Croce Rossa Italiana rimarrà all'interno della base per attività di supporto umanitario e sanitario per tutto il soggiorno"