Alta marea sorprende turisti in mare, salvati da Vvf

(ANSA) - FINALE LIGURE, 23 AGO - A causa dell'alta marea e dell'improvviso aumento del moto ondoso, una coppia di turisti tedeschi è rimasta isolata in una piccola insenatura in località Caprazoppa, sul litorale di Finale Ligure. L'intervento congiunto degli specialisti nautici e dei sommozzatori dei Vigili del fuoco ha permesso il recupero dei due: condotti al sicuro in buon stato di salute nel porticciolo di Finale Ligure, sono stati poi affidati al personale sanitario. (ANSA).