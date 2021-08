Acquario Genova, caccia al tesoro hitech su gambero di fiume

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Si chiama Geocaching ed è la versione moderna della caccia al tesoro: l'obiettivo è diffondere la conoscenza del gambero di fiume italiano. Un'iniziativa lanciata dal progetto Life Claw di cui fa parte Acquario di Genova. "Il Geocaching - si legge in una nota dell'Acquario - parte dal web, dove si reperiscono informazioni e coordinate geografiche del punto da raggiungere, e continua negli ambienti reali per scoprire la geocache, ovvero un piccolo contenitore con del materiale informativo, dedicato in questo caso ai gamberi di fiume, e un diario che raccoglie la traccia di ogni passaggio.

Per il progetto Life Claw le prime cache sono state nascoste nel territorio di Fontanigorda, una tradizionale località di villeggiatura per i genovesi, che si trova ad una cinquantina di chilometri dalla città", si legge nella nota dell'Acquario. Chi vuole partecipare all'attività si deve registrare gratuitamente con nickname, password e indirizzo mail al sito www.geocachingitalia.it" (ANSA).