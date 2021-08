Sampdoria: la 'carica' dei tifosi a Bogliasco

(ANSA) - GENOVA, 22 AGO - Almeno 600 tifosi della Sampdoria sono saliti a Bogliasco, nel quartier generale blucerchiato, per stare vicino alla squadra in vista della gara di domani al Ferraris col Milan. Un'iniziativa lanciata dai Gruppi della Sud che ha avuto grande successo.

I tifosi, tra bandiere e fumogeni, hanno anche incontrato i ragazzi di Roberto D'Aversa. Tra i più applauditi il capitano, Fabio Quagliarella, che in Coppa Italia con l'Alessandria ha segnato il centesimo gol con la maglia blucerchiata ed è stato omaggiato con un maxi striscione: "Fabio sei nella storia. 100 gol con la Sampdoria. Grazie capitano". (ANSA).