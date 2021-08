Incendi: sopra Savona all'opera due elicotteri antincendio

(ANSA) - GENOVA, 22 AGO - Sono riprese questa mattina le operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio divampato ieri pomeriggio nel bosco di Ciantagalletto in località Ciatti a Savona. Sono intervenuti gli elicotteri regionali provenienti da La Spezia e Genova per la bonifica mentre sul posto continuano a lavorare le squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari dell'antincendio boschivo. Intanto i volontari hanno montato una vasca da 12mila litri (inserita nel progetto Medcoopfire) per rendere più efficaci e tempestive le operazioni da parte degli elicotteri. Ieri per precauzione erano state evacuate alcune abitazioni vicine all'area del rogo. (ANSA).