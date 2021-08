Covid: in Liguria altri 162 contagi, stabili i ricoverati

(ANSA) - GENOVA, 22 AGO - L'epidemia di coronavirus vede in Liguria altri 162 contagi. Si registra una nuova vittima, una 63enne deceduta ieri all'ospedale di La Spezia. In regione sono stabili a 89 i malati ricoverati, con 11 malati in terapia intensiva (come ieri).

I nuovi contagi sono emersi dopo 2.396 tamponi molecolari e 3.140 test antigenici rapidi, con una incidenza del 2,9% di positivi sui test totali effettuati. 70 sono residenti nel territorio dell'Asl3 di Genova, 39 dell'Asl1 di Imperia, 22 nell'Asl2 di Savona, 19 in Asl5 a Spezia e 12 nell'Asl4 del Tigullio.

A livello della campagna vaccinale sono state somministrate 1.922.577 dosi, pari al 91% dei 2.115.480 vaccini consegnati dalla struttura commissariale. Nell'ultima giornata sono state somministrate 910 dosi di vaccino del tipo mRna (Pfizer o Moderna) e 53 a vettore virale (AstraZeneca o Johnson & Johnson), per un totale di 963 vaccinazioni totali fatte.

