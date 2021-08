Ragazzino 15 anni nasconde 26 grammi di cocaina, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 21 AGO - Nell'ambito dei controlli del territorio disposti dalla questura di Genova la polizia, coiadiuvata da equipaggi dei carabinieri e della polizia locale, hanno arrestato un ragazzino genovese di 15 anni che nascondeva 26 grammi di cocaina nelle mutande. Il ragazzino è stato fermato dagli uomini del Reparto Prevenzione Crimine in via Montecimone, nel ponente cittadino, poco prima delle 16. Il ragazzio è stato tradito dal nervosismo. Perquisito, è stato trovato in possesso della droga.

Contemporaneamente nel centro storico, in piazza delle Oche, i poliziotti del Commissariato Centro e del Nucleo Servizi della Questura, assieme all'unità cinofila della Gdf, hanno controllato un cittadino italiano di 47 anni, incensurato, trovandolo in possesso di 22 involucri contenenti hashish per un peso lordo di 23 grammi. L'uomo è stato denunciato per spaccio.

