Incendi: rogo in bosco a Savona, in corso intervento dei vvf

(ANSA) - GENOVA, 21 AGO - Intervento dei vigili del fuoco a Savona sulle alture di Ciantagalletto, in località Ciatti, per un incendio di bosco divampato nel pomeriggio alle 15.30 circa.

La colonna di fumo si vede da buona parte della città e dall'autostrada A10 Genova-Savona-Ventimiglia. Le fiamme, concentrate nella zona boschiva, hanno iniziato anche a minacciare un'abitazione disabitata, che si trova poco lontano dal luogo dell'incendio. E per precauzione sono state anche sgomberate alcune abitazioni vicine alle fiamme. Al momento il rogo è sotto controllo, ma continue ripartenze tengono in apprensione i vigili del fuoco.

Sul posto stanno operando cinque squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari dell'antincendio boschivo di Bergeggi, Vado, Savona e Albissola Superiore. Due squadre di carabinieri forestali e una squadra dell'antincendio boschivo sono state inviate a Naso di Gatto e a Giusvalla, due località vicine, in provincia di Savona, per verificare le segnalazioni ricevute.

Presenti anche polizia e volontari della Protezione Civile. Da Genova e Imperia sono giunti due elicotteri che lanciano acqua senza sosta sulle fiamme. (ANSA).