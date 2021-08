Guasto risolto, a Genova traghetto Gnv Excellent riparte

(ANSA) - GENOVA, 21 AGO - Guasto risolto al porto di Genova per il traghetto Excellent della Gnv che questa sera potrà partire per Palermo dopo le due partenze saltate nei giorni scorsi creando disagi a 750 passeggeri una prima volta e ad altri 600 al secondo stop. La compagnia ha fatto sapere che le attività di manutenzione e conseguente verifica condotte sulla motonave si sono concluse con pieno ripristino delle condizioni di sicurezza della navigazione. La Capitaneria di porto ha quindi dato la sua autorizzazione e il traghetto può riprendere la sua regolare operatività.

Alle ore 17 è stata quindi avviata la fase di check-in per il viaggio Genova-Palermo programmato questa sera alle 21.30.

"Profondamente rammaricata per l'evenienza e scusandosi con quanti hanno subito ritardi e cancellazioni dei loro viaggi - afferma la compagnia -, Gnv conferma di aver attivato quanto necessario per erogare i rimborsi dovuti in applicazione delle norme che tutelano i diritti dei passeggeri". (ANSA).