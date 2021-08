Gnv, al lavoro per far ripartire stasera traghetto Excellent

(ANSA) - GENOVA, 21 AGO - "I tecnici della Compagnia sono al lavoro per terminare le attività di riparazione ed eseguire i necessari test e la compagnia auspica che la nave sia pronta per ripartire questa sera". Dopo l'odissea iniziata martedì sera, Gnv conta di avere il via libera dai controlli per far ripartire oggi il traghetto Excellent per Palermo, che ad ora ha 200 passeggeri prenotati. La partenza della nave era stata annullata martedì sera una prima volta, con i passeggeri già imbarcati rimasti a dormire a bordo e reimbarcati la sera successiva su un altro traghetto. Giovedì doveva essere il giorno della ripartenza, ma neppure questa volta la Excellent ha avuto il via libera per levare l'ancora, quindi di nuovo notte a bordo per i passeggeri che sono ripartiti, spostati sulla Superba, con 24 ore di ritardo.

Lo stop era scattato dopo una verifica da parte della Capitaneria di porto che aveva riscontrato un'anomalia all'impianto di sentina, che doveva essere riparato. "Il malfunzionamento è stato rilevato nell'ambito di una visita di controllo a cui la nave la è regolarmente sottoposta e, interessano un impianto rilevante ai fini della sicurezza della navigazione e deve essere ovviamente essere risolto prima della ripartenza della nave" sottolinea la compagnia che a proposito della notizia pubblicata sui giornali di un'indagine della Procura che avrebbe nel mirino le certificazioni delle navi precisa: "Ad oggi la compagnia non ha alcuna evidenza che la Procura abbia avviato alcuna indagine in merito".

Capitaneria di Porto e Rina, aggiunge una nota di Gnv "sono gli organismi chiamati a verificare la rettifica del malfunzionamento a seguito delle manutenzioni effettuate e, come doveroso, hanno seguito l'intera vicenda da vicino e con zelo".

