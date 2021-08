Pugni in faccia per strapparle la borsa, arrestato

Afferra per i capelli una ragazza e la picchia con pugni al volto per poterle strappare la borsa ma l'aggresione è stata vista da un conducente del bus che ha bloccato il mezzo e aperto le porte affinché la ragaza potesse scappare all'aggressore. L'uomo, un cittadino nigeriano di 27 anni, è stato arrestato dalla polizia. E' successo a Genova Cornigliano. L'autista del bus ha chiamato la polizia senza perdere d'occhio l'aggressore che si stava allontanando. Il ragazzo è stato fermato e condotto in Questura. La ragazza è stata medicata e refertata a Villa Scassi con 10 giorni di prognosi per i traumi subiti.