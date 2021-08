Barca rischia di affondare, 4 turisti salvati da Capitaneria

La Capitaneria di porto di Savona ha tratto in salvo quattro turisti lombardi che hanno rischiato di vedere affondare la loro imbarcazione. La motovedetta Savona CP 604 ha avvistato a circa 100 metri dalla scogliera di Capo Noli un natante da diporto in difficoltà con quattro persone a bordo che a causa delle onde imbarcava molta acqua nel gavone di prora. I quattro occupanti, due adulti e due minorenni, tutti residenti in provincia di Pavia, sono stati tratti in salvo sull'unità della Guardia costiera mentre un militare è salito a bordo del natante ed ha scoperto che alcuni sacchetti di plastica presenti nel gavone ostruivano gli scarichi del pozzetto, li ha liberati e ha fatto defluire l'acqua imbarcata. La barca è stata poi rimorchiata fino al porto di Savona.

L'attività di soccorso, coordinata dalla Sala Operativa della Guardia Costiera savonese "si è conclusa solo con uno spavento per i diportisti che, fortunatamente, non hanno avuto necessità di alcuna assistenza medica" spiega la capitaneria.