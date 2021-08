Liguria, domani replica open night in tutte Asl

(ANSA) - GENOVA, 19 AGO - Dopo il successo dell'Open Night di ieri con oltre 1400 vaccini somministrati, domani si replicherà in tutte le Asl della Liguria, con la possibilità di effettuare senza prenotazione la prima dose o di anticipare la seconda, compresi i ragazzi nella fascia 12/18 anni: "Ora dovranno mettersi in sicurezza soprattutto i liguri tra i 50 e i 59 anni - ha detto il governatore della Liguria e assessore alla sanità regionale Giovanni Toti -. In questa fascia hanno aderito alla campagna in 194.530, il 76,85% del totale. Una percentuale che si dovrà inevitabilmente alzare per far sì che queste persone possano mettere in sicurezza se stesse e gli altri prima dell'autunno". (ANSA).