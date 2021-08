Calcio: Spezia; preso centrocampista Sher

(ANSA) - GENOVA, 19 AGO - Altro colpo in prospettiva dello Spezia, che ha prelevato dagli svedesi dell'Hammarby il talentuoso centrocampista Aimar Sher. Classe 2002, nato in Iraq ma trasferitosi con la famiglia in Svezia a 4 anni, Sher é nel giro della nazionale svedese Under19 e ha già totalizzato 37 presenze con la squadra di proprietà di Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore, che ha firmato un contratto di 5 anni, sarà già a disposizione di Thiago Motta per la trasferta di Cagliari, per la prima giornata di campionato (ANSA).