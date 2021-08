Ancora un rogo in Liguria,in fiamme bosco imperiese

(ANSA) - GENOVA, 19 AGO - Ancora un incendio in Liguria: Il nuovo rogo è divampato oggi nella zona boschiva di Airole, in provincia di Imperia. Sul posto si sono recati l'elicottero antincendio boschivo della Regione e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Imperia. Attivati anche i volontari antincendio di Ventimiglia - Bordighera e Vallecrosia che si stanno recando nella zona interessata dal rogo. La situazione è costantemente monitorata.

L'incendio si è attivato a margine della statale 20 della val Roya, tra i Comuni di Airole e Olivetta San Michele, in località Giuma. Al momento la strada è aperta al traffico, ma in un punto si procede a senso unico alternato. Sul posto sono presenti tre squadre dei vigili del fuoco, più mezzi della protezione civile a terra. Non ci sarebbero case minacciate dalle fiamme, ma non si esclude che possa essere richiesto un intervento del Canadair, per evitare che le fiamme possano scollinare rendendo più difficile le operazioni di spegnimento.