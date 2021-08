Genova, traghetto Gnv per Palermo fermo da ieri in porto

Forti disagi e molto malumore a Genova per i 750 passeggeri del traghetto Gnv Excellent che avrebbe dovuto partire ieri sera alle 21.30 per Palermo ed è stato invece fermato per anomalie tecniche: dopo la notte a bordo e la lunga attesa hanno da poco appreso che potranno partire solo questa sera, con 24 ore di ritardo, reimbarcandosi su un altro traghetto della compagnia Gnv, La Superba.

L'ispezione programmata va fatta alla partenza, hanno spiegato da Gnv, e per questo la Excellent è stata fermata all'ultimo. "A ciascun passeggero è stata data la possibilità di sbarcare dalla nave e richiedere il rimborso oppure di alloggiare a bordo in attesa di essere riprotetti sul traghetto La Superba in partenza da Genova per Palermo questa sera alle 21.30 - ha aggiunto Gnv -. In mattinata si sono concluse le procedure di sbarco dei veicoli per permettere ai passeggeri che lo desiderano di proseguire il viaggio in autonomia". Intanto chi ha scelto di spostarsi sulla Superba, la maggioranza dei passeggeri, ha dovuto fare una nuova coda al terminal traghetti per cambiare il biglietto, con ulteriore malumore per le molte ore ormai trascorse in porto. La Superba è attesa alle 17.30 a Genova e in serata dovrebbe iniziare l'imbarco in vista della partenza per Palermo portando a destinazione anche i passeggeri della Excellent.

Da quanto hanno raccontato alcuni dei protagonisti dell'odissea di questa notte, i passeggeri hanno appreso dapprima alle 22 che la nave sarebbe partita in ritardo a causa del guasto. Alle 2 di notte è stato detto loro che la riparazione non era stata effettuata e sarebbero partiti alle 8. "I passeggeri hanno iniziato a protestare - ha raccontato uno dei viaggiatori -. A questo punto è arrivata la polizia con il reparto celere e la capitaneria di porto. È stato deciso di far scendere tutti i mezzi, in modo tale di dare la possibilità di andar via a chi voleva farlo, mentre gli altri potevano lasciarlo lì in attesa di una nave sostituta, che dovrebbe arrivare intorno alle 17-17.30".