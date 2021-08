Ricercato da sette anni, homeless arrestato a Genova

(ANSA) - GENOVA, 17 AGO - Fermato e arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Genova Brignole un cittadino ucraino di 43 anni, senza fissa dimora, ricercato dal 2014. L'arresto è avenuto durante i servizi di vigilanza della Polfer, intensificati in occasione del periodo di Ferragosto. L'uomo, fermato per un controllo, era già censito nella banca dati in uso alle Forze di Polizia, con diversi nominativi.

Sotto uno dei falsi nomi che l'ucraino ha dichiarato in passato, è emerso un ordine di carcerazione per cumulo di pene riguardanti reati contro il patrimonio e il possesso abusivo di armi, per un totale di 6 anni e 3 mesi di reclusione, emesso nel 2014 dalla Procura di Milano. Una volta accertata la sua identità, l'uomo è stato accompagnato presso la casa Circondariale di Genova Marassi. (ANSA).