Porto Spezia, dopo 2 anni tornano navi da crociera

(ANSA) - GENOVA, 17 AGO - Due navi da crociera ormeggiate a molo Garibaldi con oltre 4500 passeggeri a bordo. Non accadeva dal 2019 alla Spezia, il cui porto si è risvegliato questa mattina con questo segnale concreto di ripartenza anche per questo settore. Sono arrivate alle prime luci dell'alba la Msc Grandiosa e la Mein Schiff 2, ripartiranno prima di sera non prima di aver dato la possibilità ai passeggeri di visitare le località spezzine e toscane. Non solo Cinque Terre, ma anche tour guidati della città in bici e monopattino ed escursioni in bus nelle città d'arte come Pisa e Firenze. Il tutto secondo un severo protocollo sanitario, che crea 'bolle' in grado di impedire contatti tra i passeggeri con l'esterno.

Non solo italiani, sempre di più gli stranieri a bordo, tedeschi, spagnoli e francesi in particolare. Dopo un 2020 da dimenticare, l'ultimo scorcio di 2021 segna il ritorno delle grandi navi anche nel Golfo dei Poeti, con toccate anche nei mesi invernali. (ANSA).